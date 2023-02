Wie 2. Bürgermeister Jochen Henz (FWG Schönderling) in der Sitzung des Schondraer Marktgemeinderates mitteilte, wird das letzte Teilstück der Staatsstraße 2431 zwischen Einraffshof und dem Anwesen Wolf endlich ausgebaut.

400 Meter lange Engstelle

Damit wird die circa 400 Meter lange Engstelle zwischen Einraffshof und Schondra beseitigt. Wie das Straßenbauamt mitteilte, soll die Maßnahme nach einer Vergrämungsmahd in diesem Jahr im Jahr 2024 erfolgen.

3. Bürgermeister Jürgen Metz (FWG Singenrain) informierte die Ratsmitglieder über den Plan des Landkreises, zusammen mit interessierten Gemeinden eine Gesellschaft zu gründen, die zum Ziel hat, die Energieerzeugung im Landkreis so auszubauen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und eine breite Bürgerbeteiligung möglich ist.

Dazu sei auch eine Flächensicherung in den Gemeinden notwendig.

Neue Fläche für Urnengräber

Das Gremium bekundete einstimmig das Interesse der Gemeinde, eine endgültige Entscheidung wird erst getroffen, wenn die rechtlichen Grundlagen einer solchen Gesellschaft vorliegen.

Im Friedhof Schönderling soll eine neue Fläche für Urnengräber angelegt werden. Der Gemeinderat widmete einen Teil der im Zentrum des Friedhofs liegenden Grünfläche für diese Zwecke um. Die zur Gestaltung der Fläche notwendige Satzungsänderung soll baldmöglichst erfolgen.

Vier neue Wohnhäuser

Zur Kenntnis gab Henz dem Gremium die Vorlage im Genehmigungsfreistellungverfahren

zur Errichtung von vier Wohnhäusern mit Nebengebäude Am Heppengraben in Schondra .

Einstimmig genehmigt wurden zwei weitere Bauanträge: die Verlängerung des Vorbescheides zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle als Ersatzmaßnahme am „Erle“ in Schondra und der Vorbescheid zum Neubau/Anbau eines Einfamilienwohnhauses in Untergeiersnest.

Gegen den Bebauungsplan „Bornhecke II“ der Gemeinde Wartmannsroth im Ortsteil Völkersleier gab es keine Einwände, da das Gremium die Belange des Marktes Schondra nicht berührt sah.

Kein Zuschuss für Verein

Einstimmig aufgehoben wurde der Zuschuss an den FSV Schönderling für den Unterhalt des Sportplatzes, da die Maßnahme inzwischen durch andere satzungsgemäße Zuschüsse gefördert wird.

Weitere zwei Laptops für Lehrer

Nachträglich genehmigten die Ratsmitglieder den Zweitantrag zur Beschaffung von zwei weiteren Lehrerdienstgeräten; insgesamt hat die Gemeinde für die Beschaffung von sieben Geräten einen Zuschuss von 7000 Euro erhalten.

Wie der 2. Bürgermeister abschließend bekanntgab, hat die Sparkasse zur Förderung von Bildung und Erziehung die Grundschule Schondratal mit einem Betrag von 300 Euro unterstützt.