Zugegeben: Besonders attraktiv klingt ihr Name nicht. Das tut der Bedeutung der Wanstschrecke im länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservat Rhön aber keinen Abbruch. Hier verzeichnet die Art einige der letzten Vorkom-men in ganz Deutschland.

Im Jahr 1990, kurz vor der Anerkennung der Rhön als UNESCO-Biosphärenreservat (1991), wurde die Art erstmals im Grabfeld, zwei Jahre später dann auch auf der thüringischen Seite der ehemaligen innerdeutschen Grenze entdeckt.

Die Wanstschrecke mit dem wissenschaftlichen Namen Polysarcus denticauda ist hauptsächlich im südlichen Europa zu finden – in Deutschland erreicht die Art ihre nördliche Arealgrenze mit einzelnen, isolierten Vorkommen in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Die Art gilt in Bayern als extrem selten, der Freistaat Thüringen trägt für die Wanstschrecke als hochgradig isolierte Art sogar eine besondere Verantwortung für den globalen Erhalt. So gilt die Wanstschrecke auch im länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservat als Zielart mit besonderer regionaler Verantwortung.

Nachdem die Wanstschrecke in den vergangenen Jahren immer wieder an bisher nicht bekannten Standorten entdeckt wurde und gleichzeitig in ehemaligen Verbreitungsgebieten entlang des Grünen Bandes nicht mehr auffindbar war, wurden 2021 und 2022 die aus den 90er Jahren bekannten Fundorte untersucht. Diese erstrecken sich entlang der bayerisch-thüringischen Landesgrenze im Bereich Lange Rhön, Vorder- und Kuppenrhön sowie Grabfeldgau.

Ergebnis: Auf zehn der 25 Flächen entlang des Grünen Bands, auf denen die Wanstschrecke in den 1990er Jahren erfasst wurde, konnte 2021/2022 kein Nachweis mehr erbracht werden. Gleichzeitig wurde die Art aber an neuen Standorten nachgewiesen.

Auffällig: 52 der 79 Nachweise, auch die Neufunde, erfolgten im Grünland, das zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht gemäht war. Die Flächen, auf denen die Art nicht mehr nachgewiesen werden konnte, liegen heute auf Äckern oder waren zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits gemäht. „Das unterstreicht die Bedeutung von extensiv genutzten Wiesen als Lebensraum“, so Dr. Tobias Birkwald, verantwortlich für die ökologische Forschung bei der Bayerischen Verwaltungsstelle. Die Wanstschrecke, die bis in den Juli hinein auf langgrasige Habitate angewiesen ist, ist eine von vielen weiteren Arten, für die die Intensivierung der Grünlandwirtschaft mit früheren Schnittzeitpunkten und das „Zerschneiden“ der Lebensräume zum Verhängnis werden. Der Rückgang einer Art wiederum hat Auswirkungen auf das Ökosystem . red