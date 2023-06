Seit der Veröffentlichung seines Buchs „Deckname Antenne“ vor zehn Monaten im Echter-Verlag Würzburg hat Eberhard Schellenberger, langjähriger Leiter des BR Studios Mainfranken, seine journalistischen und privaten deutsch-deutschen Erlebnisse sowie seine Bespitzelung durch die Stasi oft erzählt. Seine 32. Autorenlesung werde dennoch etwas Besonderes bleiben, schreibt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in einer Pressemitteilung. Auf Anregung von Rita Metzger und Klaus Rieth vom KAB-Personalrätekreis hatte das KAB-Bildungswerk der Diözese Würzburg eine Studienfahrt inittiert. Im Bus und an Originalplätzen im ehemaligen Grenzgebiet Mellrichstadt las Schellenberger aus seinem Buch vor, spielte Radioreportagen ein und berichtete von kuriosen Episoden unter den Augen der Stasi .

Ziele der 40-köpfigen Gruppe waren das Deutsch-deutsche Freilandmuseum Behrungen in Thüringen als Mahnmal deutsch-deutscher Geschichte, die Grenzinformationsstelle Rappershausen, das Dokumentationszentrum Hainbergkaserne als Grenzgarnison im Kalten Krieg sowie der frühere Grenzübergang Eußenhausen . Dort, in der Nähe der Goldenen Brücke im Skulpturenpark, seien sich in der Nacht auf den 3. Oktober 1990 tausende Menschen aus Freude über die Wiedervereinigung in den Armen gelegen. Er habe „die schönste Reportage meines Reporterlebens“ liefern dürfen, erinnerte sich Schellenberger. pow