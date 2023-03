Die Stadtwerke Bad Kissingen werden ab Montag, 13. März, in der Raiffeisenstraße die Hauptleitungen für Wasser und Gas verlegen. Die Raiffeisenstraße wird daher von Montag bis voraussichtlich 31. Mai voll gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Vollsperrung beginnt ab der Einmündung Feldstraße bis Einmündung zur B 286. Eine Einfahrt vom Westring ist nicht möglich. Die Zufahrt in die Raiffeisenstraße ist über die Seehofstraße bis zur Baustelle möglich.

Änderungen Stadtbuslinie 4

Außerdem werden aufgrund der Leitungsarbeiten in der Raiffeisenstraße und der bevorstehenden zweiten Bauphase in der Dr.-Georg-Heim-Straße ab 13. März Änderungen im Fahrplan der Stadtbuslinie 4 vorgenommen. Die regulären Haltestellen Rosenstraße, Rosen-/Schützenstraße stadtaus- und stadteinwärts und Schützenstraße/Max-Planck-Weg entfallen ersatzlos. Fahrgäste werden hier auf die Haltestellen Rosen-/Schönbornstraße, Landwirtschaftsschule und Max-Planck-Weg verwiesen.

Die regulären Haltestellen Landwirtschaftsschule, stadtaus- und stadteinwärts, werden nur wenige Meter verlegt. Fahrgäste sollen hier die eingerichteten Ersatzhaltestellen benutzen. Die regulären Haltestellen Raiffeisenstraße/West- und Raiffeisenstraße/Ost werden zu einer Ersatzhaltestelle Raiffeisenstraße in der Dr.-Georg-Heim-Straße (Kreuzung Lessingstraße) zusammengelegt. Nähere Infos gibt es auch unter stadtbusse-weltz.de oder unter Tel. 0971/2482. red