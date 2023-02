Die Anforderungen an ein Essen in einem Seniorenheim sind hoch: Zu fest darf es nicht sein und zu matschig auch nicht. Günstig soll es sein und gleichzeitig hochwertig und regional. Gut schmecken soll es auf jeden Fall. Das Seniorenzentrum Waldenfels in Bad Brückenau , das etwa 160 Menschen versorgt, hat sich deshalb in diesem Bereich weitergebildet und dafür Ende Januar eine Urkunde erhalten, wie es in einer Pressemeldung vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg heißt. Die Einrichtung habe teilgenommen am „Coaching Seniorenverpflegung“, welches das Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Unterfranken veranstaltet.

Insgesamt haben im vergangenen Jahr fünf Einrichtungen aus ganz Unterfranken teilgenommen und dabei mehr über ein gesundheitsförderliches Speisenangebot und regionale Produkte gelernt.

Bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung in Würzburg verglich die stellvertretende Behördenleiterin und Försterin Elfi Raunecker eine gute Seniorenverpflegung mit einem schönen Wald: „Jeder Baum ist anders, hat eine eigene Geschichte und eigene Bedürfnisse. Und genau wie unsere Bäume brauchen auch Menschen Pflege, eine gute Versorgung mit Nährstoffen und auch etwas Empathie.“

Am Seniorenzentrum Waldenfels wurde besonders gelobt, dass der sechswöchige Speiseplan komplett erneuert wurde und das Abendessen künftig noch vielfältiger wird. Außerdem werde eine sogenannte Küchensprechstunde eingerichtet, damit sich die Kommunikation zwischen Bewohnern, Pflegepersonal und Küche weiter verbessert. red