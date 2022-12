Müll vermeiden, Alternativen zu Einwegprodukten finden, die Lebensdauer von Elektrogeräten verlängern und mit dem eigenen Beitrag zum Umweltschutz andere Menschen inspirieren und motivieren – dieses Ziel haben sich zwölf Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Experiment Zero-Waste“ am Jack-Steinberger-Gymnasium gesetzt. Nach dem Startschuss im Februar 2022 galt es für die Teilnehmer zunächst genau zu planen, wie diese Vorhaben umgesetzt werden und welche Experten dazu beitragen können, denn das Bloggen, bei dem man eigene Erfahrungen und Gedanken in Form eines Onlinejournals festhält, war für alle im Seminar Neuland.

Bevor sie mit dem Experiment beginnen konnten, analysierten die angehenden Müll-Abstinenzler erst einmal ihr Thema: Das Müllaufkommen weltweit und die Müllentsorgung in Deutschland wurden recherchiert und in Präsentationen innerhalb des Seminars visualisiert, wobei sich die Schüler auch selbst daran versuchen durften, mitgebrachten Müll korrekt zu trennen – was schwieriger als erwartet war.

Auf Einladung der Kursleiterin Johanna Heurung führte der Permakulturverein Rhön-Saale einen Workshop durch, bei dem zwischen den Themen Fast-Fashion und Ernährung ausgewählt werden konnte und der in einer Kleidertauschbörse seinen Abschluss fand.

Kompetente Unterstützung bei der Einrichtung des eigenen Blogs bekam das Seminar auch von der bekannten Zero-Waste-Bloggerin und Autorin Nadine Schubert, die in einer Online-Gesprächsrunde von ihrem eigenen Werdegang zum Zero-Waste-Lebensstil und Blog-Schreiben erzählte und viele wertvolle Tipps zu Schreibstil und Gestaltung des Blogs geben konnte. Nach einem weiteren Workshop zur technischen Seite des Bloggens begann der spannende Teil des Seminars: Die Schüler planten ihre Veröffentlichungen und wählten aus, wo sie Müll sparen wollten.

Sie kauften bei Bauernhöfen ein, stellten Reinigungs- und Waschmittel her, testeten plastikfreie Pflegeprodukte, probierten Second-Hand-Läden aus, recherchierten Reparaturmöglichkeiten für Handys, versuchten einen plastikfreien Urlaub zu machen und buken Hundeleckerlis selbst. Ihre Erfahren haben sie auf dem Blog dont-waste-time.heurung.net

gesammelt. red