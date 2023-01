Generationen von Eltern sowie Schülerinnen und Schüler haben sie als gute Seele der Realschule Bad Brückenau kennen und schätzen gelernt: Christel Schneider. Seit 1993 ist sie als Schulsekretärin in der Realschule tätig und wurde Ende des Jahres 2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet.

In einer Feierstunde würdigte Realschuldirektor Michael Kreil die besondere Leistung der langjährigen Schulsekretärin. Sie habe – gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie – ein hohes Maß an Flexibilität gezeigt. Die Fähigkeit, sich auf neue Computersysteme, Schulamtsverordnungen oder wechselnde Schulleiter einzustellen, sei ein Kennzeichen von Christel Schneider. Trotz zunehmender Arbeitsbelastung habe sie die Sorgen und Anliegen jedes Besuchers im Schulsekretariat mit einem freundlichen Lächeln entgegengenommen. Schülerinnen und Schüler , Lehrkräfte und Eltern schätzten ihr Pflichtbewusstsein, ihre Kompetenz und ihre mütterliche Sorge um das Wohl der Schulgemeinde.

Nach fast 30 Jahren beendet Christel Schneider ihren Dienst als Verwaltungsangestellte der Realschule Bad Brückenau .

Schon Wochen vor ihrem Abschied hat sie ihre Nachfolgerin Judith Müller in die Schulverwaltung eingewiesen.