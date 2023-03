Langjährige Mitarbeiter zeichnete Bauunternehmer Edgar Koch kürzlich bei einer Feier von Koch Bauunternehmung in Machtilshausen aus. Einen Mitarbeiter verabschiedete er in den Ruhestand. Stefan Röll kam vor 25 Jahren als Lehrling in die Firma und bringt seitdem sein Fachwissen beim Mauern, Schalen oder bei Tiefbauarbeiten ein. Fingerspitzengefühl zeigt er beim Steuern von Turm- beziehungsweise Teleskopkränen.

Klaus Weissenberger begann vor 40 Jahren seine Lehre in dem traditionsreichen Hoch- und Tiefbauunternehmen. Heute ist er als Polier eine feste Größe im Betrieb und in allen Positionen einsetzbar und dafür bekannt, dass er akribisch Baustellenaufmaße durchführt. Kilian Schärpf ist bereits 45 Jahre in der Firma Koch tätig, in der er auch seine Ausbildung absolvierte. Der Maurerpolier ist überwiegend als Kraftfahrer unterwegs, bis heute unfallfrei. Täglich stellt er sein Können am Bedienen von Betonmischfahrzeugen oder Kipper-Zügen unter Beweis und ist eine geschätzte Führungskraft. Erhard Tremer verabschiedete Koch nach 48 Jahren in den Ruhestand. Seine langjährige Erfahrung sowie freundliche und hilfsbereite Art wurde in der Firma sehr geschätzt. red