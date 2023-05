Mit Spannung erwartet wurden die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung des Trimm-Dich-Vereins Ebenhausen e.V. im Sportheim Ebenhausen . Schließlich hatte dessen 1. Vorsitzender Werner Dengler schon mehrmals angekündigt, aufhören zu wollen. Doch vorerst bleibt alles wie gehabt und Werner Dengler wurde zur Freude der anwesenden Mitglieder wiedergewählt.

Im Jahresrückblick für 2022 freute sich Dengler, dass der Verein 2022 zumindest sportlich kaum mehr von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde. Alles konnte stattfinden. Beim Lauftreff kommen donnerstags Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder zum Walken oder Joggen, dabei kann jeder einfach mitmachen, auch ohne Vereinsmitgliedschaft. Inzwischen ist die Zahl der Läuferinnen und Läufer zurückgegangen und es nehmen immer mehr Walkerinnen und Walker am Lauftreff teil. Auch die Gymnastikstunden mit der Übungsleiterin Mechtild Fraunberger konnten ohne Unterbrechungen stattfinden. Lediglich der im Juli geplante „Sommerabend“ konnte wegen gehäufter Corona-Erkrankungen nicht stattfinden. Doch die Vorweihnachtsfeier und Faschingsgymnastik im Februar fanden ohne Probleme statt.

Die Pflege des Ebenhäuser Tretbeckens im Altort in den Monaten April bis Oktober durch Mitglieder des Trimm-Dich-Vereins hat sich bewährt und wurde mit einem großen Lob des Bürgermeisters belohnt. Bei der Bürgerversammlung ließ dieser sich zu der Äußerung hinreißen, dass es das schönste und am besten gepflegte Kneipp-Becken im Landkreis sei. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde klappt die Betreuung des Beckens reibungslos, dieser wird demnächst dort zwei neue Bänke aufstellen. Werner Dengler bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof, allen voran Bauhofleiter Michael Schmitt, für die tolle Arbeit seiner Kolleginnen aus dem erweiterten Vorstandsteam, von Matthias Kuhn für die Betreuung der Homepage sowie von Übungsleiterin Mechtild Fraunberger für die immer abwechslungsreichen und bereichernden Gymnastikstunden.

Für das Jahr 2023 stehen der „Sommerabend“ am 14. Juli und die Vorweihnachtsfeier am 1. Dezember fest auf dem Programm. Außerdem wies der Vorsitzende darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder geplant ist, gemeinsam an Theateraufführungen wie zum Beispiel bei der Freilichtbühne Schloss Maßbach teilzunehmen. Auch auf die Möglichkeit der Teilnahme an einer Theateraufführung im Naturtheater Bauerbach am 22. Juli in Kooperation mit der AH-Abteilung des TSV Ebenhausen wies er hin.

Der Trimm-Dich-Verein hat einige Mitglieder verloren, hauptsächlich liege dies an der Altersstruktur. So sind einige Mitglieder aus Altersgründen nicht mehr sportlich aktiv und sind zu den passiven Vereinsmitgliedern übergewechselt. Aktuell liegt der Mitgliederstand bei 92 Personen, 2022 waren es noch 103 Mitglieder . Von den 92 Mitgliedern wurden 53 Aktive und 39 Passive verzeichnet. Der abgelieferte Kassenbericht ergab, dass der Verein finanziell gesund ist und es keine wirtschaftlichen Probleme gibt.

Eine erfreuliche Pflicht war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern : Auf 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken können Herbert Distler, Wiltrud Hartung, Erna Hofmann, Christine Kuhn, Christa Meißner und Helmut Trautmann und seit 40 Jahren dabei ist Matthias Kuhn. Seit stolzen 50 Jahren ist Fridolin Schubert Vereinsmitglied.

Beim letzten Tagesordnungspunkt, den Neuwahlen , blieb in der Vereinsführung fast alles unverändert, lediglich die 2. Vorsitzende Marieluise Lenz trat nach acht tadellosen Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl an. So wurde Werner Dengler als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Martina Meißner gab ihr Amt als Beisitzerin ab und wurde zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Auf ihren Posten blieben Irmgard Hilpert als Kassiererin und Carola Schneider als Schriftführerin. Auch Beate Distler und Erna Hofmann wurden als Kassenprüferinnen wiedergewählt. Zu Beisitzerinnen wurden Gabriele Bub und Marion Dengler (neu) gewählt. Elisabeth Mehn