Hauptthema in der ersten Ratssitzung des Jahres war die Beschlussfassung zum gemeinsamen Engagement in der Energiewende auf Landkreisebene. Aufgrund extremer Entwicklungen in der Energie-versorgung planen der Landkreis, die Städte und die Gemeinden, Kooperationsformen zu finden, um die Wertschöpfung aus der Zusammenarbeit im Landkreis zu halten und das vorhandene Know-how zu nutzen.

Regional denken ist angesagt und die Energiewende im Landkreis selbst in die Hand zu nehmen – und zwar mit Experten, Institutionen und Kapital aus der Region. Davon profitieren alle: Wertschöpfung und Kompetenz bleiben hier, Beteiligungsmöglichkeiten steigern die Akzeptanz und schaffen eine Energiewende auf Augenhöhe. Eine landkreisweite Institution im Eigentum der Kommunen und des Kreises wäre eine gute Grundlage für die künftige Entwicklung, so die Philosophie.

Dazu bedarf es allerdings einer klaren Aussage der Gemeinden und Städte für eine Beteiligung. Die Einberufung einer Arbeitsgruppe ist bereits erfolgt. Sie erarbeitet mögliche Organisations- und Beteiligungsformen. Eine Gewinnerzielung ist nicht erlaubt. Im weiteren Vorgehen sind Geschäftsfelder festzulegen sowie die Flächensicherung, Planung, Errichtung und Finanzierung einzuleiten. Der Betrieb regenerativer Erzeugungsanlagen sowie die Vermarktung sind noch zu klären.

Der endgültige Unternehmensstand ist noch zu verhandeln. Jedoch stellte sich der Marktgemeinderat einmütig hinter den Beschlussvorschlag, dass der Landkreis künftig Energieerzeugung betreiben kann, was bislang den Kommunen vorbehalten war. Dritter Bürgermeister Volker Partsch sah darin „ein klares Bekenntnis des Landkreises und der Gemeinden zum Klima-Schutz“.

Mehr Ausgaben

Wie Kämmerer Andreas Mützel zum Umlagebescheid der Verwaltungsgemeinschaft informierte, werden die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 auf insgesamt 900.000 Euro festgesetzt, rund 65.000 Euro mehr als im Vorjahr. Für den Markt Elfershausen ergibt sich – bemessen nach Einwohnern – eine Beteiligung von knapp 540.000 Euro . Ursache für die Erhöhung sind steigende Personal- und EDV-Kosten sowie höhere Energiepreise. Auch die Investitionskostenumlage erhöht sich um 24.000 Euro auf heuer 94.000 Euro . Bedingt ist diese Erhöhung durch die Neugestaltung und Renovierung im Rathaus Elfershausen und die Beschaffung neuer Büromöbel. Elfershausen trägt von der Investitionsumlage gut 56.000 Euro .

Eine leichte Reduzierung ergab sich im aktuellen Umlagebescheid des Schulverbands Elfershausen-Langendorf, der im Verwaltungshaushalt um 10.000 Euro gegenüber dem Vorjahr sank. Für den Markt errechnen sich mit 129 Schülern (2022: 134 Schüler), reduzierten Kosten im laufenden Betrieb und den entfallenden Hausmeisterkosten eine Verbandsumlage von rund 213.000 Euro . Beide Umlagebescheide passierten ohne Einwände.

Bei einem bereits genehmigten Antrag auf Umbau, Erweiterung und Vollwärmeschutz eines Mietshauses in der „Ziegelei-Straße“ in Elfershausen wies der Bauherr darauf hin, dass im Erdgeschoss auf der Südwest-Seite eine Dämmung im Bereich des Gehwegs auf einer Länge von ca. fünf Meter angebracht werden soll.

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange stimmte der Marktgemeinderat der 15. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans für das „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Lauerbach“ in Fuchsstadt einstimmig zu.