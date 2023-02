Nach dem Auslaufen der Corona-Beschränkungen sind die touristischen Übernachtungszahlen in Mainfranken im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Dies besagen die jüngsten Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und der IHK. Dennoch bleibt die Lage für viele Tourismusbetriebe angespannt.

Im Jahr 2019 - und damit vor Ausbruch der Coronapandemie - kamen rund 6,3 Millionen Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland nach Mainfranken . Die seit dem Frühjahr 2022 wieder aufgeflammte Reiselust sorgt nun für deutliche Zugewinne im mainfränkischen Tourismus: Rund 5,7 Millionen Übernachtungen verzeichnete die amtliche Statistik für das Jahr 2022. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund 36 Prozent. „Es ist erfreulich, dass es im mainfränkischen Tourismus wieder aufwärts geht. Die Branche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region“, erklärt IHK-Bereichsleiter Christian Seynstahl. Allerdings hätten die Übernachtungszahlen das Vor-Corona-Niveau bislang noch nicht wieder erreicht.

Die Zahlen liegen in Mainfranken immer noch um rund 656.000 oder gut zehn Prozent unter jenen aus dem Jahr 2019. Dafür verweilen die Touristen im Schnitt etwas länger in der Region. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 2,7 Tagen im Vergleich zu 2,5 Tagen im Jahr 2019.

Beim Tourismus lassen sich in den einzelnen Landkreisen jedoch deutliche Unterschiede feststellen: Während die Übernachtungszahlen in den Städten Würzburg und Schweinfurt gegenüber dem Vorjahr um 73 Prozent beziehungsweise 58 Prozent gestiegen sind, war der Anstieg in den Landkreisen Kitzingen und Bad Kissingen mit jeweils rund 26 Prozent am geringsten. „Tagungen, Messen, Kongresse und Geschäftsreisen haben wieder deutlich zugelegt, davon profitieren insbesondere die Städte“, erklärt Seynstahl.

Anstieg ausländischer Gäste

Die meisten Übernachtungen in Mainfranken entfielen 2022 auf den Landkreis Bad Kissingen (rund 1,8 Millionen), gefolgt von der Stadt Würzburg (rund 829.000). Die geringsten Übernachtungszahlen verzeichnete der Landkreis Schweinfurt (rund 90.500). Prozentual besonders deutlich stieg im Vorjahresvergleich der internationale Reiseverkehr. So haben im Jahr 2022 gut 87 Prozent mehr Gäste aus dem Ausland in Mainfranken übernachtet. Bei inländischen Gästen lag der Anstieg dagegen bei rund 33 Prozent.

Keine Euphorie

Mit Blick auf das laufende Jahr 2023 bleibt die Stimmung verhalten. Zwölf Prozent der Tourismusbetriebe erwarten bessere Geschäfte, deutlich mehr Unternehmen (46 Prozent) rechnen mit Einbußen. Künftig wird mit einer geringeren Nachfrage im Bereich der Tagestouristen und Geschäftsreisenden gerechnet, die Hoffnung ruht auf den Urlaubsreisenden. Steigende Kosten für Energie und Lebensmittel stellen Reisende und Tourismusbetriebe gleichermaßen vor große Herausforderungen. 92 Prozent müssen in den kommenden Monaten an der Preisschraube drehen, doch die höheren Kosten lassen sich nur zum Teil an die Kunden weitergeben. „Für viele Betriebe kann dies zur Existenzbedrohung werden“, erläutert IHK-Referentin Elena Fürst. Mit einem Anteil von zwölf Prozent seien so viele Betriebe wie in keiner anderen Branche von einem schlechten oder existenzbedrohenden Liquiditätsstatus betroffen.

Ein Konjunkturrisiko

Darüber hinaus leide die Tourismusbranche in besonderem Maße unter dem Fachkräftemangel: Drei von vier Unternehmen nennen ihn als Konjunkturrisiko.

Und bereits heute vermelden acht von zehn Tourismusbetriebe, dass fehlendes Personal ihre Geschäftstätigkeit zumindest teilweise einschränkt - Tendenz weiter steigend. red