Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung durch das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) wurden am 24. November in Hamburg eine Reihe von Unternehmen aus dem Mittelstand sowie einige Konzerne deutschlandweit mit dem Preis „ Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Unterstützt wird die Initiative von der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries . Laboklin durfte dabei sein und konnte sich über die begehrte Auszeichnung freuen, teilt das Bad Kissinger Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Brigitte Zypries , Bundeswirtschaftsministerin a.D., würdigte in einer Podiumsdiskussion alle anwesenden Unternehmen für ihr Engagement und ihr Innovationsmanagement um sich im „War for Talents“ zu positionieren. Heute gelte es mehr denn je, trotz Fachkräftemangels Talente zu gewinnen und zu binden.

Geehrt wurden innovative Unternehmen mit klarer Digitalisierungsstrategie, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen und attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Dabei liegt das Augenmerk auf moderner Führung und Mitarbeiterfreundlichkeit. In die Bewertung gingen daher auch Aspekte wie flache Hierarchien, Mitarbeiter-Benefits sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Die Bewertungsmatrix war mit Hilfe des Inputs von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet.

Die Preise werden in diesem Jahr erstmals im Rahmen mehrerer Netzwerkveranstaltungen verliehen. Die Geschäftsführerin Elisabeth Müller und das Team bei Laboklin freuen sich sehr über diese Auszeichnung . „Unserer Zusammenhalt, dem Einsatz jedes einzelnen Mitarbeitenden und dem Engagement der gesamten Laboklin-Familie in Summe verdanken wir den Preis „ Arbeitgeber der Zukunft“. Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei der DIND für diesen ganz besonderen Preis. Er ist eine Bestätigung für die Anstrengungen der letzten Jahre und gleichzeitig eine Herausforderung für die Zukunft“, so Elisabeth Müller laut Pressemitteilung.

Viele Prozesse laufen schon

Denn um sich weiter im Wettbewerb behaupten zu können, müsse man weiter daran arbeiten, in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung neue Wege zu beschreiten. „Wir sind da auf dem richtigen Weg, viele Prozesse laufen bereits oder sind in Planung“, so Frau Müller weiter. Gerade das Bestreben Arbeitsbedingungen so weit wie möglich an wechselnde Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen, ob es um Fort- und Weiterbildung, mobiles Arbeiten oder Teilzeitmodelle ginge, sei schon immer ein Fokus von Laboklin gewesen.

Das DIND unterstützt Unternehmen dabei, fit für die Zukunft zu werden. Dazu kooperiert das DIND mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, führt im Auftrag von Partnern Studien durch und prüft Unternehmen auf wichtige Aspekte für deren Zukunftsfähigkeit.

Durch Beispiele erfolgreicher Transformation sollen der Wirtschaft wichtige Impulse verliehen werden. Sie helfen, passende Partner und Mitarbeitende zu finden, um noch innovativer, nachhaltiger und digitaler zu werden.

Laboklin ist ein Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik und beschäftigt mittlerweile über 600 Mitarbeiter. red