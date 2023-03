Wenn pflegende Angehörige verhindert sind – etwa weil sie selber auf Reha gehen, ins Krankenhaus müssen oder einfach einen Urlaub benötigen – dann haben sie in der Vergangenheit oft auf Kurzzeitpflegeplätze in stationären Einrichtungen zurückgegriffen. Eine Möglichkeit, die es jedoch für viele Angehörige von Pflegebedürftigen schon länger nicht mehr gibt, weil stationäre Einrichtungen nicht ausreichend Personal haben, um diese Plätze anbieten zu können.

Damit pflegende Angehörige nicht verzweifeln, hat sich die Carl von Heß Sozialstiftung gemeinsam mit dem Landkreis Bad Kissingen, der Regierung von Unterfranken sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege daran gemacht, ein völlig neuartiges alternatives Versorgungsangebot zu entwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Entstanden ist das Projekt „Betreutes Wohnen auf Zeit - ein Angebot an Verhinderungspflege“ im Seniorenhaus Euerdorf .

Bevor Anfang April die ersten Bewohner einziehen werden, haben alle Interessierten die Gelegenheit, sich am Sonntag, 2. April, zwischen 13 und 18 Uhr über diese neuartige Wohnform zu informieren und die umgestalteten Räumlichkeiten zu besichtigen. „Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht und lade alle Interessierten herzlich ein vorbeizukommen. Für ihr leibliches Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee und Kuchen von Karos Tortenzauber“, berichtet Einrichtungsleiterin Julia Ortmann.

Ab April 2023 können maximal 20 pflegebedürftige Menschen im Rahmen des ambulanten Betreuungsangebotes ein temporäres Zuhause in der Schweinfurter Straße 29 in Euerdorf finden. Die Carl von Heß Sozialstiftung stellt den Gästen die komplette Ausstattung, eine 24-Stunden-Betreuung, Mahlzeiten und zahlreiche Serviceangebote zur Verfügung. Die pflegerische Leistung erfüllen ambulante Pflegedienste, die direkt durch die Angehörigen zu beauftragen sind. Das Angebot richtet sich an pflegebedürftige Menschen, die zum Beispiel im häuslichen Umfeld versorgt werden und deren pflegende Angehörige eine Auszeit von der Pflege nehmen möchten. Am besten eignet sich das Angebot für Pflegebedürftige mit niedrigen Pflegegraden.

Bei Interesse können sich Pflegebedürftige oder deren Angehörige auf der Webseite seniorenhaus-euerdorf.de informieren oder bereits eine Buchungsanfrage stellen. red