Die Geschäftsführung des Kurstifts hatte zum Neujahrsempfang eingeladen, zu dem auch viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Vorstandsmitglieder Dr. Elisabeth Müller , Martha Müller und Eduard Heyne erschienen waren. Müller verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass die bereits angestoßenen Projekte im neuen Jahr ihr Ende finden werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kurstifts.

Der Geschäftsführer des Kurstifts Hans-Karl Diederich ließ das vergangene Jahr Revue passieren, indem er die unterschiedlichen Ereignisse und die besonderen kulturellen Highlights skizzierte. Zweifellos waren das Streaming der Konzerte des Kissinger Sommers sowie das Konzert der heimischen Künstlerin Samira Spiegel die kulturellen Höhepunkte.

Personal und Ressourcen

In die Zukunft blickend sprach Diederich unter vielen anderen Themen die besonderen Herausforderungen der Personalgewinnung sowie den Umgang mit den knapper werdenden Ressourcen Strom, Heizöl und Gas an. So sei das Kurstift in der glücklichen Lage, einen Großteil des benötigten Stroms aus der eigenen Photovoltaikanlage gewinnen zu können.

Im Anschluss lud er zu einem Sektempfang ein. An dem Empfang schloss sich ein Neujahrskonzert des Jugendblasorchesters Geroda an. Die 15 jungen Musikerinnen und Musiker unter der musikalischen Leitung von Achim Scholz präsentierten zu Beginn des Konzerts zunächst noch ein paar weihnachtliche Weisen, die zum Mitsingen einluden. Danach folgten modere Schlager aus den 1980er Jahren. Natürlich durften auch Marsch- und Polkastücke nicht fehlen.

Für den langenn Applaus bedankte sich das Orchester mit einem Potpourri. Damit ging eine Veranstaltung für einen guten Start in das neue Jahr für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kurstifts zu Ende.