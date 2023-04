Frech, wild und wundervoll – so wird es zugehen bei der „Kirche kunterbunt“ am Sonntag, 30. April, rund um die Evangelische Kirche und das Martin-Luther-Haus in Hammelburg . Ab 11.30 Uhr gibt es jede Menge Action, Bastelangebote, Spiele und Gedanken rund um das Thema „Zerbrochenes wird heil“. Der etwas andere Gottesdienst soll zu einem Miteinander der Familien und zum Treffpunkt der Generationen werden und richtet sich an Kinder, Eltern, Familien, große und kleine Geschwister, Onkel, Tante… Sie sollen gemeinsam Spaß haben und einen tollen Tag im Miteinander erleben.

Die Kirche kunterbunt will alle Altersgruppen verstärkt und ganz gezielt in den Blick nehmen und ansprechen. Sie will mithelfen, neue Beziehungsnetzwerke zu schaffen und Zugänge zum christlichen Glauben zu ermöglichen und zu stärken. Dabei setzt sie auf den Wechsel zwischen Aktion und Verkündigung und auf eine ganz besondere Willkommenskultur. Zahlreiche Mitarbeiter aus Gemeinde und CVJM haben Aktionen vorbereitet. Spiel- und Bastelstationen stimmen auf das Thema ein.

Höhepunkt wird die gemeinsame Feier mit Liedern, Andacht und Segen sein. Den Abschluss bildet ein Mittagessen. „Das Angebot soll auf alle Fälle Gemeinschaft fördernd sein“, betont Pfarrer Robert Augustin . red