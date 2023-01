Bei der Erlebnisführung „Ein Streifzug durch Bad Kissingen als Unesco-Welterbe “ wandeln Interessierte auf den Spuren des kulturellen Erbes, mit spannenden Hintergründen zur Ernennung zum Unesco-Welterbe . Die Führung beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information, Tel. 0971/804 84 44, per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de oder online unter badkissingen.de/events erhältlich. Foto: Heji Shin