Stand-up-Comedian und Kabarettist Jonas Greiner präsentiert sein neues Soloprogramm „Greiner für alle“ am Freitag, 26. Mai, ab 19.30 Uhr in Nüdlingen . Mit seinem neuen Soloprogramm „Greiner für Alle“ nimmt Greiner sein Publikum mit auf eine Reise durch Deutschland und die Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstände unserer Zeit, in der sich sonst alle nur noch streiten, heißt es in einer Pressemeldung der Nüdlinger Bücherei. Jonas Greiner gilt als einer der vielversprechendsten jungen Vertreter der deutschen Comedy- und Kabarettszene. Er wurde 2019 von Olaf Schubert als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet und überzeugt in seinem zweiten Soloprogramm „Greiner für Alle“ mit seiner unverwechselbaren Art, ironische Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit Humor zu kombinieren. Er ist regelmäßiger Gast in TV-Shows wie dem „ Vereinsheim Schwabing “ (BR), „Olafs Klub“ (MDR) oder bei NightWash. Videos seiner Auftritte werden im Netz millionenfach geklickt. Außerdem hat er mehrere Preise gewonnen, darunter den Leipziger Kupferpfennig (2020) und den Wertheimer Affen (2019), und den zweiten Platz beim Fränkischen Kabarettpreis (2022) belegt. Karten sowie Reservierung in der Gemeindebücherei Nüdlingen unter Tel. 0971/727 125 und per E-Mail (buecherei@nuedlingen.de). Foto: Amac Garbe