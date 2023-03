Das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen tritt am Donnerstag, 30. März, in der Wandelhalle auf. Ab 19.30 Uhr erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Konzertprogramm voller Kulthits der 70er und 80er- ahre sowie Evergreens, die zum Mitschwingen einladen, heißt es in einer Pressemitteilung der bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Demnach sorge der Esprit der jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker für einen unterhaltsamen Abend, bei dem das Jugendmusikkorps unter der Leitung von Matthias Zull seinen Qualitätsanspruch unter Beweis stelle.

Tickets gibt es in der Touristinfo Arkadenbau, unter Tel. 0971/8048 444, online unter badkissingen.de/events sowie per E-Mail (kissingenticket@badkissingen.de).