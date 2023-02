Dass Bad Kissingen neben Prachtbauten und einer traditionsreichen Historie auch kulinarisch einiges zu bieten hat, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der „Kulinarischen Welterbetour“ mit drei Speisen und Getränken erleben. Auch Vierbeiner können zu dieser Führung mitgebracht werden, heißt es von der Staatsbad GmbH. Die etwa zweieinhalbstündige Führung findet am Sonntag, 5. März, statt und kostet pro Person 39 Euro. Treffpunkt ist um 11. 30 Uhr am Max-Brunnen nahe dem Kurgarten. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44 und per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können sich Interessierte Tickets online unter badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen. red/Ingo Peters