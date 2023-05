Die Kinder aus dem Biosphären-Land-Kindergarten am Eschenbach durften erleben, wie sieben Küken nach 21 Tagen geschlüpft sind.

Die Küken kündigten sich zuerst durch zaghaftes Piepsen an, dann brachen sie langsam die Eischale auf, wie es in einer Pressemitteilung des Kindergartens heißt. Die Küken müssen in stundenlanger Arbeit und unter enormem Einsatz ihrer Kräfte das Ei öffnen und sind danach völlig erschöpft.

Das sei nicht nur für die Kinder eine prägende Erfahrung, sondern auch jedes Mal für die Erzieherinnen . Der Moment, in dem die Küken schlüpfen, sei immer wie ein kleines Wunder. Man werde sich jedes Mal aufs Neue bewusst, wie Leben entsteht. red