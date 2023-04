Der KTC gewinnt das Vereine- und Betriebeschießen der Schützengesellschaft Münnerstadt . Die Schützen waren mit der Beteiligung zufrieden .

Mit der Einladung zum Vereine- und Betriebeschießen 2023 stand die Frage im Raum, ob die Beteiligung an die Zahlen der letzten Schießen vor der Coronapause im Jahr 2019 anknüpfen kann oder ob ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen sein wird. „Die Antwort liegt irgendwo dazwischen“, resümierte der 1. Schützenmeister Klaus Brückner bei der gut besuchten Preisverteilung zum Ende des Schießens.

So zeigten sich die Schützen mit über 160 Schützinnen und Schützen, die in 33 Mannschaften mit dem Luftgewehr an den Stand gingen, doch zufrieden . Der Schützenmeister bedankte sich, neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor allem bei dem sportlichen Leiter des Schießens, Patrick Lumpe und seinen Helfern, für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs. Ein besonderer Dank galt der Schützenjugend für die Unterstützung bei den neun Schießabenden.

Brotzeit für die Besten

Neben den Preisen in Form von Brotzeitkörben für die fünf erstplatzierten Mannschaften konnten sich die jeweils Mannschaftsbesten über eine Eintrittskarte für die Heimatspielsaison 2023 freuen. Beste Einzelschützin des Schießens war für die Stadtkapelle Münnerstadt Anette Katzenberger mit 86 Ringen, gefolgt von Anna Holzheimer mit 82 Ringen und Gabi Schmitt mit 80 Ringen.

Bester Einzelschütze war Martin Schmitt mit 92 Ringen vom Karlsberg Touring Club vor Ewald Baumeister, 90 Ringe , und Reiner Henneberger mit 89 Ringen.

Die Mannschaftswertung: 1. Platz Karlsberg Touring Club, 334 Ringe mit den Schützen Martin Schmitt (92), Thomas Meckel (87), Gabi Schmitt (80), Johannes Breitenbach (75) vor dem 2. Platz, den die Mittwochswanderer mit 325 Ringen erreichten. Auf Platz drei landete der Hubertusverein Münnerstadt I mit 319 Ringen. Dahinter folgten: 4. Platz Reservistenkameradschaft Münnerstadt (314 Ringe ) und 5. Platz Hubertusverein Münnerstadt II (306 Ringe ). red