Seit 2014 lebt der in Serbien ausgebildete Allgemeinmediziner Dr. Zlatko Krunic in Deutschland. Nun hat er seine Facharztausbildung für physikalische und rehabilitative Medizin abgeschlossen und übernimmt Verantwortung in der Hescuro Klinik Bad Bocklet . Krunic hat Ende Februar vor der Bayerischen Landesärztekammer seine Prüfung zum Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin abgelegt und bestanden. Nun wurde er zum Oberarzt für den Bereich Prävention an der Herscuro Klinik Bad Bocklet ernannt, heißt es in einer Pressemeldung der Klinik .

Der 43-Jährige stammt aus Serbien, wo er nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums der Humanmedizin fünf Jahre als Hausarzt tätig war. 2014 entschloss er sich dazu, nach Deutschland auszuwandern. Zunächst war er im Bereich Psychosomatik tätig. 2015 fiel die Entscheidung, in den Bereich physikalische und rehabilitative Medizin zu wechseln.

Zunächst war Dr. Krunic in der Klinik am Kurpark Bad Kissingen tätig, danach ging er in die Unfallchirurgie des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses. 2017 begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt in der Hescuro Klinik Bad Bocklet , das damalige Rehazentrum, denn hier startete er seine Facharztausbildung.

Präventionsprogramm

Zu Krunics Hauptaufgaben gehört es, die Patientinnen und Patienten, die ein Präventionsprogramm gebucht haben, medizinisch zu betreuen. Daneben entwickelt er gemeinsam mit dem Team die Vorsorge-Angebote weiter. „Wir versuchen, die Leistungsfähigkeit der Menschen durch unsere Präventionsprogramme zu verbessern“, erklärt er und fügt hinzu: Daneben ist Krunic weiterhin in der orthopädischen Abteilung anzutreffen, denn dort unterstützt er Dr. Dreßler und sein Team. red