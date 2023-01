Der Vorstand der Bezirksvereinigung der Freien Wähler Unterfranken hat zum 1. Dezember 2022 Paul Kruck zum neuen Bezirksgeschäftsführer bestellt. Er war von 2008 bis 2020 Erster Bürgermeister der Stadt Karlstadt und Kreisrat des Landkreises Main-Spessart. In den letzten Jahren hat er seine kommunalpolitische Erfahrung im Abgeordnetenbüro von Kultusstaatssekretärin Anna Stolz eingebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler .

Die bayerischen Bezirksgeschäftsführer sind direkt der Landesgeschäftsstelle in München angegliedert. Sie arbeiten in enger Abstimmung mit den beiden Generalsekretären der Landesleitung in der Parteizentrale. Aktuell steht die Vorbereitung der Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober im Vordergrund. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kreisvereinigungen und den Ortsverbänden eine wichtige Voraussetzung. red