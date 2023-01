Nach den Vorfällen in der Nacht auf Samstag, bei denen Polizeibeamte mit Flaschen und einem Böller beworfen worden sind, hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemeldung.

Diese erhofft sich nun, vor allem auch über ein Medien-Upload-Portal, weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Einsatz wegen Ruhestörung

Wie bereits berichtet, ging die Mitteilung über eine Ruhestörung in der Marktstraße am Samstag gegen 0.20 Uhr bei der Polizei ein. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem 19-jährigen Veranstalter wurde die Feierlichkeit aufgelöst, die Gäste wurden mittels Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen. Aus einer Gruppe von rund 50 Personen kam es in der Folge dann plötzlich zu mehreren Flaschenwürfen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Streifen.

Zeugen gesucht

Mit Unterstützung einer Vielzahl weiterer Streifen aus dem Bereich Main-Rhön und dem angrenzenden Thüringen und Hessen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Einsatzkräfte wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt, teilt das Polizeipräsidium weiter mit. Die weiteren Ermittlungen auf Grund des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung wurden zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen. Zur Aufklärung des Vorfalls und der Identifizierung der Tatverdächtigen erhoffen sich die Kriminalbeamten nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Medien-Upload-Portal geschaltet

Die Kriminalpolizei fragt nun: Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort beziehungsweise aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum 0 bis 3 Uhr gemacht haben, bittet die Polizei darum, diese über dieses Upload-Formular, das im Internet unter medienupload-portal03.polizei.bayern.de zu finden ist, zur Verfügung zu stellen. Sofern die Übermittlung der Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, kann man sich an die an die Kriminalpolizei Schweinfurt wenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202 17 31 bei der Kripo Schweinfurt zu melden. pol