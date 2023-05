Auch dieses Jahr gab es zur Faschingszeit wieder eine gemeinsame Aktion des Rotary Clubs Bad Kissingen und der Bäckerei Peter Schmitt . „Krapfen schlemmen und dabei Gutes tun“, lautete die Devise. Es beteiligten sich wieder zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen der Region, darunter Prospega, die Stadt Bad Kissingen , die Sparkasse, Ulsamer, Bionade, Otto Heil, Polizei Unterfranken, L und S Labor, BDSK Handels GmbH, Laboklin und viele mehr. Sie spendierten entweder die Werbemittel oder ihren Mitarbeitern insgesamt mehr als 7380 Krapfen. Jeweils 30 Cent landeten im Spendentopf.

Zusätzlich verkauften die Rotarier gemeinsam mit Bäckereigeschäftsführer Johannes Schmitt am Faschingssamstag auf dem Marktplatz in Bad Kissingen Krapfen. In nur vier Stunden kam so eine Spendensumme von 1250 Euro zusammen, heißt es in einer Pressemeldung.

Über die Spende in Höhe von insgesamt 3464 Euro konnten sich nun die Vertreter des Fördervereins krebskranker Kinder Hambach freuen. Unterstützt werden damit zum einen die betreuten Familien. Zum anderen werden Ausstattung, Krankentransporte oder Herzenswünsche der betroffenen Kinder finanziert. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein mit finanziellen Mitteln auch andere Einrichtungen wie die Leopoldina-Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Malteser-Kinderpalliativteam. red