Ab Freitag, 10. Februar, erfolgt in den Helios Kliniken in Bad Kissingen und Hammelburg eine weitere Erleichterung der Besuchsregeln. Dann sind Besuche auch mit einem vorgezeigten Selbsttest möglich. Dies gilt unabhängig vom Impfstatus oder von einer ausgeheilten Covid-Infektion, heißt es in einer Pressemeldung.

Die Helios Kliniken in Bad Kissingen und Hammelburg reagieren damit auf die Änderung der Richtlinien für Krankenhäuser in Bayern, seitens der bayerischen Landesregierung, zum 10. Februar, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel ist es Besuchern mit den Änderungen einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die weiterhin geltenden Richtlinien damit eingehalten.

Die restlichen Regeln bleiben weiterhin bestehen. In Bad Kissingen ist ein Besuch täglich zwischen 10 und 18 Uhr, in Hammelburg zwischen 12 und 18 Uhr ohne zeitliche Begrenzung möglich. Eine Anmeldung ist in beiden Häusern nicht erforderlich.

In Hammelburg wird darüber hinaus darum gebeten, zum Schutz und aus Rücksicht für die vulnerable Patientenklientel der Geriatrie, die Zahl der Besucher pro Tag und Patient auf zwei Personen zu beschränken. Während des gesamten Aufenthaltes ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Begleitung durch eine minderjährige Person ist möglich. Isolationsbereiche oder -zimmer können nur mit einer ärztlichen Ausnahmegenehmigung besucht werden, teilen die Kliniken weiter mit. red