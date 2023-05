Eine Buchvorstellung und Lesung im Umweltzentrum Fulda findet mit der Autorin Gerhild Elisabeth Birmann-Dähne und dem Verleger Michael Imhof am Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, statt.

Sie stellen das Buch „Kräuter der Rhön, 62 Heilpflanzen und Wildfrüchte in Mythen, Märchen, Medizin und Küche

mit Rezepten“ vor.

Apothekerin in Zeitlofs

Die Autorin war Apothekerin in Zeitlofs sowie mehrere Jahre Lehrbeauftragte an der FH Fulda und beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit der Pflanzenheilkunde und dem Kochen mit Wildkräutern. Sie gibt Seminare, hält Vorträge und bietet regelmäßig Kräuterführungen an, so eine Pressemitteilung.

In diesem Buch werden 62 einheimische Heilpflanzen und Gehölze aus verschiedenen Blickwinkeln vorgestellt. Es gibt viel Wissenswertes über ihre medizinische Wirkung, ihre Mythen und Märchen, ihre Anwendung in der Küche und anderes mehr. „Lassen Sie sich überraschen, was es alles an Interessantem und Informativem über diese Heilpflanzen nachzulesen gibt“, so die Meldung weiter.

Zudem enthält der Band einen ausführlichen Sammelkalender. Die zahlreichen Pflanzenfotografien, ausschließlich von der Autorin vor Ort in der Rhön aufgenommen, vermitteln darüber hinaus ein anschauliches Bild.

Wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist, sei das Buch interessanter Lesestoff zum Einstieg und ein Nachschlagewerk zu den vielen Kräutern der Rhön.

Das Buch: Kräuter der Rhön – 62 Heilpflanzen und Wildfrüchte in Mythen, Märchen, Medizin und Küche, Gerhild Elisabeth Birmann-Dähne, 400 Seiten, ISBN 978-3-7319-1340-5, 29,95 Euro. red