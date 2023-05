Um rund neun Prozent auf 13,14 Millionen Euro ist der Verwaltungshaushalt 2023 des Marktes Oberthulba angestiegen, erläuterte Kämmerer Frank Geier dem Gemeinderat die Zahlen. Steuern und allgemeine Zuweisungen bescheren der Gemeinde mit 7,8 Millionen dabei 60 Prozent der Einnahmen. Die Schlüsselzuweisung werde sich gegenüber dem Vorjahr um 58.000 auf 1,85 Millionen Euro erhöhen und sei mit die größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich, so Geier. Bei der Gewerbesteuer habe man vorsichtig agiert, da man aktuell noch nicht wisse, ob das ein oder andere Unternehmen noch Umsatzeinbußen wegen Corona habe, welche erst 2023 wirksam werden.

Die Einnahmen aus Verkauf wurden mit 471.000 Euro angesetzt, zum einen durch die hohe Nachfrage am Holzmarkt, zum anderen seien die Anmeldungen für die Mittagsverpflegung stabil. Die Einnahmen belaufen sich auf 4,63 Millionen Euro . Nach langer Durststrecke sei heuer wieder mit Zinseinnahmen zu rechnen, 12.000 Euro wurden angesetzt. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 14.600 Euro .

Größter Posten auf der Ausgabenseite sind mit 2,38 Millionen (18,1 Prozent) die Personalausgaben. Enthalten sei darin bereits die Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro , die in Teilauszahlungen bis Februar 2024 ausgezahlt werde. Daniel Bahn und Frank Mersdorf wünschten sich bis zum Beschluss hierfür eine gesonderte Aufstellung.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden 1,06 Millionen Euro fällig. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung werde erst in diesem Jahr abgerechnet, genauso wie die Kamerabefahrung der gemeindlichen Kanäle.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich auf 322.000 Euro , hier führte Geier die Energiekosten-Explosion an, die mindestens eine Verdopplung, teilweise eine Vervierfachung bedeute. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung seien von den Versorgungsanbietern nicht alle geänderten Abschläge – unter Berücksichtigung der Strompreisbremse – eingegangen. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Planansätze nicht erreicht würden.

Auch im Bereich des Fahrzeugunterhalts machten sich die gestiegenen Unterhalts- und Treibstoffkosten bemerkbar, die Ansätze stiegen um rund 12.000 Euro . Neu aufgenommen worden sei der Punkt Klimaschutz, eingestellt wurden 18.500 Euro für die Mitgliedschaften in Klimaschutznetzwerken. Des Weiteren seien die Stromverbrauchskosten für die Wasserversorgung und die Straßenbeleuchtung ebenfalls massiv gestiegen, im Bereich Wasserversorgung um rund 80.000 und im Bereich Straßenbeleuchtung gar um rund 150.000 Euro . Aufgrund der Umstellung auf LED-Beleuchtung erhofft man sich jedoch für 2023 eine höhere Gutschrift. Die Kreisumlage beträgt 2,57 Millionen Euro . Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 841.500 Euro , die freie Finanzspanne liegt bei 818.000 Euro und entspricht rund sechs Prozent des Verwaltungshaushaltsvolumens.

Bürgermeister Mario Götz ging auf die ordentliche Steigerung des Haushalts in Höhe von neun Prozent ein. „Die Einnahmenseite ist defensiv geplant und bei den Ausgaben bewegen wir uns nahe an der Realität“, veranschaulichte es Götz. In einer der nächsten Sitzungen werden der Vermögenshaushalt beraten und später der Gesamthaushaushalt beschlossen.