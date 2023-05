Der Bund Naturschutz Bad Kissingen veranstaltet einen dritten Vortrag zu seiner Reihe „Klimaschutz beginnt Zuhause" am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr im Gastraum der Alten Schule in Nüdlingen . Zu Gast ist der Architekt und Buchautor Ingo Gabriel, der zum Thema „ Energiekosten senken“ sprechen wird. Der Eintritt ist wie immer frei.

Dieser Vortrag wendet sich laut Mitteilung der Veranstalter im Wesentlichen an alle Hauseigentümer , die sich aufgrund der aktuellen Energiesituation damit beschäftigen wollen oder müssen, wie sie in Zukunft Energiekosten reduzieren, unabhängiger werden und ihre Immobilie zukunftsfähig machen können.

Viele einfache Zahlen und Rechenbeispiele vermitteln leicht verständlich ein Gefühl für die Größenordnungen der Energieströme, die im alltäglichen Verantwortungs- und Einflussbereich liegen: Im Haushalt, im Gebäude und bei der Mobilität gibt es zahlreiche Stellschrauben, an denen man drehen könne, um den Energieverbrauch drastisch zu senken.

In seinem Buch wagt der Autor den Spagat zwischen unspektakulären Sofortmaßnahmen, Verhaltenskorrekturen und langfristigen strukturellen Investitionen. Ingo Gabriel führt seit fast 40 Jahren ein Architekturbüro in Oldenburg mit den Schwerpunkten energieminimiertes und kostengünstiges Bauen, Altbausanierung und Holzbau. Daneben lehrte er als Professor für Baukonstruktion und Technischen Ausbau an der Fachhochschule Hamburg und an der Universität Hannover . red