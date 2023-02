Beim Faschingskonzert am Sonntag, 5. Februar, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche werden beliebte Melodien aus Oper, Operette, Film und Musical erklingen. Roman Riedel, Posaunist der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen , und Stadtkantor Burkhard Ascherl werden ihr Publikum unter anderem mit dem Triumphmarsch und Gefangenenchor von G. Verdi , Im Prater blüh’n wieder die Bäume von R. Stolz, dem Walzer Rosen aus dem Süden von J. Strauß, What a wonderful World, New York, James Bond Theme, Muppets Show Theme und Y.M.C.A. erfreuen. Karten gibt es an der Abendkasse ab circa 19 Uhr, schreiben die Veranstalter. Foto: Brigitte Ascherl