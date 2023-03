Ein Orgelkonzert zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach spielt Stadtkantor Burkhard Ascherl am Sonntag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche in Bad Kissingen . Auf dem Programm stehen neben dem freudigen Präludium D-Dur auch das von Bach auf die Orgel übertragene Concerto a-Moll von Antonio Vivaldi . Bei der Trio-Sonate Es-Dur kommen vor allem die unterschiedlichen Flötenregister der Schuke-Orgel zum Klingen. Hauptwerk des einstündigen Konzerts wird Bachs Präludium und Fuge h-Moll sein. Zu Beginn des Konzerts wird Ascherl eine kurze Einführung zum Programm geben. Die Abendkasse öffnet gegen 19 Uhr. Foto: Brigitte Ascherl