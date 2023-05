Das Frühjahrskonzert der Bläservereinigung Markt Burkardroth war ein voller Erfolg . Die Schulturnhalle war voll, es mussten sogar noch Stühle herangeschafft werden, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

41 Musikerinnen und Musiker spielten unter der Leitung von Dirigentin Manuela Möllern unter anderem moderne Lieder wie „Can’t take my eyes off you“, aus „ Abba Gold“, aber auch Blasmusik und Schlager. Die Nachwuchsmusiker Helen Keß, Nils Kirchner und Lars Kirchner haben bei ihren Solos bei „Rockmachine“ gezeigt, was sie schon können.

Auch Special Effects gab es: Bei dem Lied „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ fielen aus Kanonen rote Rosenblätter auf die Bühne. Beim BlasmusikMedley hat das Publikum Quizzettel bekommen und musste die Reihenfolge der Stücke benennen. Singen können sie auch: Beim letzten Stück des Medleys sang die Bläservereinigung einen selbstgeschriebenen Text. Der Verein ist mit dem Abend zufrieden und hat sehr viel positives Feedback erhalten, heißt es weiter. red