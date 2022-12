Welcher Job passt zu mir? Wo kann ich meine Stärken am besten einbringen? Und welche Möglichkeiten für eine Ausbildung oder ein Studium gibt es bei uns in der Region? Mit Fragen wie diesen werden Schülerinnen und Schüler aller Schularten konfrontiert, wenn sie sich im Unterricht mit ihrer Berufsorientierung befassen. Der Ausbildungskompass, der im Mai von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen herausgegeben wurde, will dabei für Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche eine Unterstützung sein, wie es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt Bad Kissingen heißt.

Die gedruckte Version wurde an alle Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien sowie beim Berufsinformationstag verteilt, heißt es weiter. Sie gibt den Jugendlichen einen umfassenden Überblick über die Ausbildungslandschaft in ihrer Region sowie Tipps zum Bewerbungsprozess.

Online unter ausbildungskompass.de sind weitere Tipps zu finden, wie die Berufsorientierung an den Schulen unterstützt werden kann. Speziell für Lehrkräfte gibt es etwa eine ganze Reihe von Unterrichtsmaterialien, die kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

Aber auch Schülerinnen und Schüler finden auf der Homepage Informationen zu den Themen Ausbildung, Studium und Bewerbung. Wer seine Lieblingsfächer sowie seine Stärken eingibt, bekommt mit wenigen Mausklicks eine Auswahl jener Berufe angezeigt, die dazu passen. Weil das mit der Einschätzung der eigenen Stärken aber häufig so eine Sache ist, wartet der Ausbildungskompass nun mit einer Neuerung auf: An allen Schulen werden in diesen Tagen speziell konzipierte, gedruckte Stärke-Karten verteilt. Sie beschäftigen sich auf der Vorderseite mit ganz unterschiedlichen persönlichen Stärken und präsentieren auf der Rückseite eine Auswahl an Berufen, die damit harmonieren.

Im nächsten Jahr wartet der Ausbildungskompass mit einer Information auf, die Lehrkräfte übermittelt bekommen: Ausbildungsbetriebe, die Jugendlichen mit förderfähigem Hintergrund wie Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachdefiziten die Chance auf eine Lehrstelle bieten. Laut Landratsamt sind das mehr als 25 Prozent. red