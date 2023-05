Bärlauchbutter-Schnitten und grüne Smoothies gab es bei der Auftaktveranstaltung des Kneipp-Vereins Bad Kissingen und Umgebung. Die stellvertretende Vorsitzende Christine Eberth-Booms begrüßte Mitglieder und Gäste, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Helfer hatten eigens Schnitten mit Bärlauchbutter aus der Region vorbereitet und mit frischen Gänseblümchen garniert. Die Besucherinnen und Besucher stimmten mit Edmund Seller fröhliche Lieder an, das Repertoire reichte von umgedichteten Kneipp-Liedertexten bis zu bekannten Volksliedermelodien, bei denen jeder mitsingen konnte.

Der bisherige Vorsitzende Anton Seuffert, seine Stellvertreter in Petra von Schoen, Schriftführerin Marion Kröner und Kassenwart Werner Schweikardt wurden mit einem herzlichen Dank für das jahrelange Engagement aus ihren Ämtern verabschiedet. Für die Vorstandsmitglieder gab es liebevoll zusammengestellte Geschenkkörbchen aus recycelten Umverpackungen und selbstgesammelten und -gemachten Naturprodukten, die Vereinsmit-glieder gespendet hatten: Dazu gehörten gehäkelte Duftblumen, grüne Smoothies, Bärlauch-Pesto, diverse frisch gesammelte Kräuter und Blüten, die sogar zu Salben, Sirup, Seifen, Tees oder Konfekt veredelt worden waren.

Nach der Verabschiedung stellten die neue stellvertretende Vorsitzende Christine Eberth-Booms und Schriftführerin Katharina Memmel sich, den Vorstand und den Verein vor. Die neue Vorsitzende Elke Conrad-Weberbauer befindet sich laut Mitteilung des Vereins derzeit auf Reha, Kassenwart Andreas Frisch sei aus dienstlichen Gründen verhindert gewesen, wurde aber von seiner Lebenspartnerin Barbara Wiesentheid vertreten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sangen bis in den Abend und ließen den Saisonauftakt bei herrlichstem Wetter fröhlich ausklingen. Durch tatkräftige Hilfe der Mitglieder wurde die Veranstaltungskulisse schnell wieder abgebaut. Der Kneipp-Verein freut sich über weiterhin rege Beteiligung an den Veranstaltungen. Das Programm hängt im Schaukasten des Vereins in der Innenstadt Bad Kissingen gegenüber der Weinstube Kirchner. red