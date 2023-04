Der Kneipp-Verein Bad Kissingen kann nun doch weiter bestehen. Denn in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung konnten die unbesetzten Vorstandsposten besetzt werden. Das brachte die Wende.

Die Neuwahlen waren der einzige Tagesordnungspunkt der Versammlung. Zur Vorsitzenden wurde Elke Conrad-Weberbauer gewählt, das Amt der 2. Vorsitzenden übernimmt Christine Eberth-Booms. Die Arbeit des Schatzmeisters führt – nachdem Werner Schweikardt diese Aufgabe sehr lange übernommen hatte – nunmehr Andreas Frisch fort. Als Schriftführerin wurde Katharina Memmel gewählt. Sie übernimmt die langjährige Arbeit von Marion Kröner, die künftig als Beirätin fungiert. Alle Wahlergebnisse erfolgten einstimmig.

Die weiteren Beiräte und Kassenprüfer bleiben wie bisher in ihrer Funktion und sind einstimmig wiedergewählt worden. Hocherfreut über das Wahlergebnis war insbesondere der bisherige Vorsitzende Anton Seuffert, der jetzt erleichtert in die Zukunft schauen kann. Er gratulierte allen Gewählten und bedankte sich insgesamt für das Engagement im Kneipp-Verein .

Das nächste Treffen des Kneipp-Vereins findet am Dienstag, 9. Mai , am Kneipp-Becken am Gradierbau statt. Beginn ist um 18 Uhr. Dort können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die neuen Vorstandsmitglieder kennenlernen und Kneippen. Auch ein geselliges Singen mit musikalischer Begleitung durch Edmund Seller ist geplant. red