Im Rahmen des Vhs-Kurses „klimafit – wissen. wollen. wandeln.“ mit dem Untertitel „ Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ findet am Dienstag, 9. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr eine öffentliche Veranstaltung rund um Klimaschutz und -anpassung in der Markthalle statt. Kursleiter sind Franz Zang und Norbert Jenkner in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Hammelburg .

Los geht es mit einem Impulsreferat (online) von Alana Steinbauer vom Biosphärenreservat Rhön (etwa 15 bis 20 Minuten) zum Thema „ Klimaveränderung in der Rhön“. Insbesondere wird auf vermehrte Hitzetage über 30 Grad, Wasserknappheit und Dürre ebenso wie auf Starkniederschlagsereignisse, Humusabbau und Moore sowie Kahlfrost eingegangen. Nach der Einführung bekommen die Anwesenden von drei Experten (in Präsenz), Rat und Hilfestellung zu möglichen Klimaanpassungen und CO2-Einsparpotenzialen: Daniel Miller ist Architekt und Energieberater aus Münnerstadt und informiert zu den Themen Wärmedämmung und Wärmepumpen. Die Architektin Petra Wiesner-Molitor aus Bad Brückenau ist unter anderem auch bekannt für die Planung und den Bau von Tiny-Houses und wird das Thema Suffizienz (Was brauchen wir wirklich zum Wohnen) erläutern. Beim dritten Thema geht es um die „Selbstversorgung“ und das Gärtnern nach Grundzügen der Permakultur. Da geht es um die Frage, was jeder Einzelne selbst dazu beitragen kann, mit einem Garten die eigene CO2-Bilanz zu verbessern und unabhängiger zu werden. Dafür kommt Florian Probeck aus Euerdorf oder sein Stellvertreter Christoph Hack.

Dieser Teil des Abends wird in der Form eines World-Cafés stattfinden: Nach einer ganz kurzen Vorstellung der Inhalte durch die drei Referenten sitzen diese an drei verschiedenen Tischen, und die Kursteilnehmer und weitere Interessierte können dann je nach Interesse von Tisch zu Tisch gehen und direkt mit den Fachleuten diskutieren und ihnen Fragen stellen.

Um mehr Personen für diese Klima-Themen zu erreichen, haben die Leiter des Vhs-Kurses „klimafit – wissen. wollen. wandeln.“ zusammen mit dem Klimamanager der Stadt, Philipp Spitzner, und der Städtischen Volkshochschule (Veranstalter) beschlossen, neben den Kursteilnehmern weitere Interessierte einzuladen. Jeder kann also an dieser kostenlosen Veranstaltung teilnehmen. Auch Klimaschutzmanager Philipp Spitzner wird dabei sein. red