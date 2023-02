Angelika Despang

Dr. Alexander Dengler, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda erklärt, warum 2021 eine Babyklappe eingerichtet wurde – die nächstgelegene von Bad Kissingen aus. Die vertrauliche Geburt sei die wesentlich bessere Variante, so der Geburtshelfer , aber die Babyklappe sei ein allerletztes Angebot eines breitgefächerten Spektrums an Beratungen und Hilfestellungen, „das aber nur hilft, wenn sie sich selbst eingestehen, schwanger zu sein“. Zudem gibt es auch werdende Mütter, denen das bloße Aufsuchen unterstützender Angebote nicht möglich oder eine zu große Hürde ist.

Die Babyklappe am Herz-Jesu-Krankenhaus öffnet sich über Knopfdruck, dahinter steht ein beheiztes Wärmebettchen. Durch ein akustisches Signal werden die Mitarbeiter des Krankenhauses informiert, um sich um die weitere Versorgung des Findelkindes zu kümmern. „Das ist dann immer ein Riesen-Aufreger“, erzählt Dengler. Das kann auch Sarah Muth, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Fulda bestätigen.

Der Verein wird als Adoptionsdienst verständigt, sobald ein Kind über die Babyklappe vom Krankenhaus aufgenommen wurde: „So ein Findelkind löst bei allen Beteiligten den Beschützerinstinkt aus. Es wird von allen Seiten betüdelt“, lächelt Sarah Muth. „Wir vermitteln dem Säugling eine geeignete Adoptivfamilie und sorgen dafür, dass die potenziellen Eltern das Kind so schnell wie möglich kennenlernen.“ Seit 2002 gab es fünf Kinder, die über die Babyklappe in Fulda abgegeben wurden. „Es sind alles großartige Kinder, die sich gut in der neuen Familien entwickeln“, erzählt Muth. Und manchmal überlegt es sich eine Mutter auch anders und nimmt ihr Kind zurück zu sich.