Über das erste Juniwochenende war das Städtepartnerschaftskomitee wieder mit seinem Stand „La Guinguette de Bad Kissingen “ auf dem Stadtfest der französischen Partnerstadt Vernon vertreten.

So wie das Rakoczyfest in Bad Kissingen gehört die Foire de Vernon, zu deutsch Vernonmesse, am ersten Juniwochenende zu den wichtigsten Terminen im Festkalender der französischen Partnerstadt Vernon. Zelte mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten, regionalen Produkten und spannende Attraktionen für Groß und Klein verteilen sich dann in der ganzen Stadt.

Hier findet sich auch der Stand „La Guinguette de Bad Kissingen “ des Städtepartnerschaftskomitees Bad Kissingen wieder, der in Vernon schon lange zu einer festen Anlaufstelle für Jung und Alt geworden ist, schließlich machte sich der Verein in diesem Jahr bereits zum 24. Mal auf den Weg in die Partnerstadt .

Mit im Gepäck hatte das Kissinger Team um Organisator und Vizepräsident Michael Eber, welches in diesem Jahr aus 25 Personen bestand, darunter auch Vereinspräsidentin Maren Schmitt, wie immer zahlreiche Spezialitäten aus der unterfränkischen Heimat.

Kreuzbergbier, Frankenwein, Brezeln, Bratwürste und noch vieles mehr wurden auf dem Hauptplatz in Vernon angeboten. Neben den schon über viele Jahre bekannten Stammgästen, die über die Zeit längst zu guten Freunden wurden, zogen die fränkischen Köstlichkeiten auch diesmal wieder neugierig gewordene Bürger aus Vernon an. Schnell wurden neue Kontakte geknüpft und man tauschte sich bei einem fränkischen Schoppen über das Leben in den beiden Städten aus.

Dass dieses Jahr für die Freundschaft zwischen Vernon und Bad Kissingen ein besonderes ist, zeigte auch der Besuch von Oberbürgermeister Dirk Vogel. Zusammen mit Bürgermeister und Stadtratsbeauftragten für Städtepartnerschaften Thomas Leiner und Kulturreferent Peter Weidisch war er für das Festwochenende nach Vernon gereist, um dort am Festakt der 60-jährigen Partnerschaft zwischen Vernon, Massa und Bad Kissingen teilzunehmen. Bereits seit 1960 ist Bad Kissingen mit Vernon und Massa (Italien) städtepartnerschaftlich verbunden.

Da im eigentlichen Jubiläumsjahr 2020 aufgrund der Coronapandemie keine Veranstaltungen stattfinden konnten, wurden die Feierlichkeiten 2021 in Bad Kissingen , 2022 in Massa und nun schließlich in Vernon nachgeholt. Auch aus Massa reiste eine Delegation an, darunter mit Franco Tortorella ein langjähriger und guter Freund, der schon unzählige Male zu Gast in Bad Kissingen war. Aus Worcester in Großbritannien, der dritten Partnerstadt Vernons, kam ebenfalls eine kleine Abordnung, um die Feierlichkeiten gemeinsam zu begehen.

Neben den offiziellen Vertretern fuhr auch das Jugendmusikkorps Bad Kissingen unter der Leitung von Matthias Zull mit rund 45 jungen Musikerinnen und Musikern quasi als Jubiläumsgeschenk zur Vernonmesse. Während des Wochenendes gab das Orchester mehrere Konzerte auf der Hauptbühne, nahm an einem musikalischen Umzug durch die Stadt teil, und auch am deutschen Stand wurde standesgemäß zünftig aufgespielt.

Welche Bedeutung Städtepartnerschaften und ihr Beitrag zur Völkerverständigung haben, daran erinnerte Oberbürgermeister Vogel mit einem Rückblick auf vergangene Zeiten zwischen Frankreich und Deutschland bei einem gemeinsamen europäischen Abendessen. Gerade der Austausch der Bürger, wie er nicht nur anlässlich der Vernon-Messe zwischen Bad Kissingen und seinen Partnerstädten sehr aktiv gelebt werde, sei eine wichtige Säule der europäischen Freundschaft. red