Heike Beudert

Im Alter von 91 Jahren ist Paul Früh gestorben. Der Münnerstädter war mehr als 50 Jahre ehrenamtlich für die Pfarrgemeinde tätig. Außerdem war er 15 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung als Pfarramtshilfe hauptamtlich angestellt. Wo er gebraucht wurde, versuchte Paul Früh zu helfen.

Aktiv schon in jungen Jahren

Von seinen handwerklichen Fähigkeiten profitierte die Kirchengemeinde in all den Jahren, so bei der Kirchenrenovierung in den 1970er Jahren, beim Bau des Pfarrhauses oder beim Neubau und Unterhalt des Kindergartens und Jugendzentrums.

Bereits 1946 versah Paul Früh erste Hilfsdienste als Mesner in der Stadtpfarrkirche. Bereits ein Jahr später gehörte der Verstorbene zu den Gründungsmitgliedern der Münnerstädter Kolpingfamilie. Hier war er lange Zeit im Vorstand.

Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte Paul Früh der Kirchenverwaltung an. Ab 1968 war er über drei Jahrzehnte Kirchenpfleger.

Bruno-Medaille erhalten

Früh gehörte dem Pfarrausschuss und dem Dekanatsausschuss an und war bis 1994 auch Mitglied des Pfarrgemeinderates.

Als Kommunionhelfer und Lektor war er ebenso aktiv. Mit seiner Frau Therese versah er 33 Jahre lang den Mesnerdienst in der Stadtpfarrkirche.

Bereits 1997 würdigte die Diözese diesen Einsatz mit der Verleihung der St.-Bruno-Medaille.

20 Jahre im Stadtrat

Aber nicht nur in der Kirchengemeinde war Paul Früh aktiv. Auch als Stadtrat engagierte sich der Verstorbene rund 20 Jahre lang für das Gemeinwohl der gesamten Stadt Münnerstadt . Foto: Archiv/Hubert Breitenbach