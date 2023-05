Einen Seminartag organisiert das Evangelisch-Lutherische Dekanat Lohr in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungszentrum Frankenforum (Würzburg) für Ehren- und Hauptamtliche der Kirchen. Er findet am 17. Juni, von 10 bis 17.30 Uhr in Lohr in der Alten Turnhalle in der Gärtnerstraße unter der Leitung von Prof. Michael Herbst (Bamberg) statt.

Es würden „die Kirche im Reformstress“ und „Kirche in der Minderheit“ in den Blick genommen, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Dekanat Lohr . Neben den hauptamtlich in der Kirche Mitarbeitenden könnten auch theologisch interessierte Ehrenamtliche teilnehmen.

Möglich sei an diesem Seminartag ein Erfahrungsaustausch über Gemeinde-, Kirchen- und Aufgabengrenzen hinweg. Diskussionen und Vernetzung untereinander seien ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung.

Michael Herbst verstehe es, seine Praxiserfahrung und die wissenschaftliche Reflexion der Themen allgemeinverständlich zu formulieren, heißt es in der Pressemeldung. Als praktischer Theologe habe er sich ausgiebig mit Fragen von Kirchenentwicklung und Gemeindeaufbau beschäftigt. Sein ökumenischer Horizont und seine internationale Vernetzung hätten seinen Blick für Kirchen und wie sie mit den Herausforderungen der Säkularisierung in Westeuropa umgehen, geweitet.

Michael Herbst bringe Erfahrungen aus einer Region Ostdeutschlands ein, in der sich volkskirchliche Strukturen bereits völlig verändert und umgebaut haben.

Es bestehe die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. Anmeldungen sind noch bis 26. Mai möglich, und zwar im Dekanatsbüro, Tel. 09352/ 871610 und im Internet unter evang-dekanat-lohr.de/erwachsenenbildung.

Der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirk Lohr erstreckt sich von Marktheidenfeld bis Wildflecken, von Rothenbuch bis Hammelburg. Hier leben knapp 17.000 evangelische Christen. Er wird seit 2015 von Dekan Till Roth geleitet. red