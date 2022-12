Am Donnerstag gastierte die Theatergruppe „White Horse Theatre“ an der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg . Dieses pädagogische Tourneetheater führt englische Theaterstücke an deutschen Schulen auf.

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 konnten in „The Green Knight“ den ehrenwerten Sir Gawain vom Hofe Arthurs dabei beobachten, wie er den Kampf gegen den grünen Ritter, der sich als Zauberer entpuppte, annahm und ein wildes Abenteuer durch finstere Wälder und eisige Berge erlebte. Ganz aktuell wurde es im zweiten Stück für die Jahrgänge 7 und 8, welches in „Missing Maths“ die Klimastreiks der Bewegung „Fridays for Future“ aufgriff. Dabei diskutieren und argumentieren erst vier Jugendliche, bis sie schließlich marschieren und demonstrieren, um sich dafür einzusetzen, eine bessere Welt zu hinterlassen als diese Vorgefundene. Und dies muss natürlich in der freitäglichen Mathestunde geschehen. Den Schauspielern gelang es, ihr Publikum auf Englisch zu begeistern, so dass sich alle Beteiligten über einen gelungenen Theatervormittag freuen konnten. red