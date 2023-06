Im Fragenteil der gut besuchten Sulzthaler Bürgerversammlung meldete sich Franz Diez als erster zu Wort. Er wollte die Gesamtkosten für den Kindergartenumbau und den Bedarf an Kindergartenplätzen über die nächsten Jahre wissen. Das Thema Kindergarten samt Alternativlösungen war dann auch das beherrschende Thema in der Versammlung.

Bürgermeister August Weingart bezifferte die Kosten – samt Pfarrhausumbau – auf über zwei Millionen Euro. Wenn man ein Baugebiet ausweise, müsse auch mit steigenden Kinderzahlen gerechnet werden. „Entweder wir bauen, oder wir können keine Kinder mehr aufnehmen“, sagte er. Der Bedarf sei nur bis 2026 voraussehbar, aber man sollte auch an die Betreuung der Grundschulkinder denken, argumentierte Weingart. Aktuell besuchen 50 Kinder den Sulzthaler Kindergarten, darunter acht Gastkinder und sieben U3-Kinder. Bis Februar 2025 könnten daher keine U3-Kinder mehr aufgenommen werden.

Jedes Jahr verließen ja auch Kinder den Kindergarten. André Seufert verwies auf die Kosten und legte nahe, sich nach Alternativen umzuschauen, inklusive einem Waldkindergarten. „Man findet sehr wohl Bewerber für einen Waldkindergarten“, widersprach Gabi Morath-Halbig dem Bürgermeister .

Ralf Ruppert merkte an, dass in Hammelburg auch ein Waldkindergarten eröffnet worden sei, den die Stadt „gebaut“ habe. Außerdem schlug er vor, an zwei Standorten verteilt zu arbeiten.

Der Bürgermeister ist dagegen

„Man kann alles machen, wenn man will. Am Schluss muss einer den Hut aufsetzen und es organisieren“, sprach sich der Bürgermeister gegen einen Waldkindergarten aus. „Interessierte können gerne einen Verein gründen, ich habe nur eine Stimme, der Gemeinderat kann hier gerne entscheiden“, sagte er.

Das Thema Kindergarten bewege viele, deshalb sei die Versammlung auch so gut besucht, merkte Klaus Wüscher an. Die Bevölkerung sei verunsichert und müsse besser informiert werden. Wenn man diese Kosten höre, könne einem die Kinnlade herunterfallen, merkte Waldemar Halbig an und wollte wissen, wie das Gremium dazu stehe. Natürlich gebe es auch beim Gemeinderat Befürworter für den Waldkindergarten, sagte 2. Bürgermeisterin Gabi Dehmer. Im Gegensatz zu Weingart vertrat sie die Meinung, dass die Grundschulbetreuung VG-weit gelöst werden müsse.

Es gebe anscheinend doch Alternativen, stellte Herbert Keller fest und fragte an, ob man die Planungen nicht für eine gewisse Zeit auf Eis legen könne. „Ein Anbau ist nicht günstiger als ein Neubau, aber ich sehe kein Grundstück, wo ein Neubau entstehen kann“, brachte Weingart als neue Information ein.

So schön der Sulzthaler Kindergarten auch sei, er entspreche nicht mehr den Anforderungen, es fehlten Sozialräume und auch Toiletten, so Weingart. „Wenn der Markt Sulzthal sich weiterentwickeln will, müssen wir das Geld in die Hand nehmen“, meinte er. Dafür sprachen sich auch Horst Löwenstein und Stefan Seufert aus.

Seufert sprach sich für mehr Attraktivität im Markt Sulzthal aus und will sich nicht von den Nachbargemeinden abgehängt wissen. Man müsse stets investieren. „Wir kennen aktuell weder die Kosten, noch die geplante Raumaufteilung. Noch dazu wissen wir nicht, ob das Projekt europaweit ausgeschrieben werden muss“, sagte Weingart abschließend zu diesem Thema.

Wie es mit der Straßensanierung Richtung Euerdorf weitergehe, wollte Franz Diez wissen. „Bei diesem Thema kommt bei mir eine gewisse Unruhe auf“, so der Bürgermeister . Der Vorsitzende der Eigenheimervereinigung, Andreas Schuldheiß, informierte über die Aktion „Streuobst für alle“. Wer Interesse habe, könne sich für Baumbestellungen melden.