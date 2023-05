Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba e.V. veranstaltete für die Kinder seiner Jugendgruppe einen Kurs zum Veredeln von Obstbäumen. Wilfried Huppmann ging im theoretischen Teil am Außengelände des Vereins besonders auf das Veredeln mittels der sogenannten Kopulation ein. Hierbei werden zwei Teile zusammengesetzt: eine Unterlage, die sehr gute Wuchsqualitäten hat, und ein Edelreis, der Früchte guter Qualität hervorbringt. So können die positiven Eigenschaften beider Bäume zu optimalen Ergebnissen und der Lieblingssorte führen.

Messer, Bast und Baumwachs

Huppmann erklärte, was hierbei alles zu beachten ist. Die Kinder und einige Eltern und Großeltern hörten interessiert zu. Die gewünschten Eigenschaften der Edelreiser wurden ausgiebig erklärt und wann und wie die einjährigen Triebe geschnitten werden, wurde ebenfalls genau erläutert, bevor es im praktischen Teil mit der eigentlichen Veredelungsarbeit weiterging.

Ausgerüstet mit scharfem Messer, Bast und Baumwachs ging es für die Kinder ans Arbeiten. Huppmann, unterstützt vom 2. Vorsitzenden Wolfgang Reidelbach, zeigte den Kindern, wie sie beim Veredeln genau vorgehen müssen. Unterlage und Edelreis sollten in etwa dieselbe Stärke haben. Nun werden beide Teile mit einem langen, glatten und schrägen Schnitt versehen, mit den Schnittflächen aufeinander gelegt und mit Bast verbunden. Zum Schluss wird alles noch mit Baumwachs verstrichen. So konnte sich jedes Kind seinen eigenen Baum veredeln und mit nach Hause nehmen. Treibt das Edelreis im nächsten Frühjahr aus, war die Veredelung erfolgreich.

Das Arbeiten mit der Jugendgruppe des Vereins steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto Obstbaum und Streuobstwiese. Die geplanten Aktionen drehen sich rund um dieses Thema. So wurden im März bereits mit den Kindern Obstbäume der Patenschaften geschnitten, das Alter der Bäume geschätzt und Wissenswertes rund um das Jahresthema erläutert. Weiterhin geplant sind im Sommer eine Heuernte mit Wiesenpicknick auf der Streuobstwiese und als Ferienprogramm ist das Bauen von Nistkästen vorgesehen. Im Herbst steht die Apfelernte an und es wird Apfelsaft gepresst. Ferner ist ein Vortrag über das Verwerten vom Obst der Streuobstwiese vorgesehen, bei dem die Kinder natürlich wieder mit Hand anlegen können. red