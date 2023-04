Die Kinder der Kindergärten Brünn und Großwenkheim haben sich vor Ostern am Mittwoch gemeinsam mit zahlreichen Senioren aus den umliegenden Gemeinden auf den Kreuzweg durch Brünn gemacht. An unterschiedlichen Stationen wurde das Leiden von Jesus durch Geschichten und Rollenspiele erlebbar gemacht, heißt es in einer Pressemeldung des Kindergarten Brünn. Als Zeichen des Lebens und der Hoffnung erhielt jeder am Ende ein Samentütchen. red