Die drei Frauen des ehrenamtlichen Teams der Katholisch-öffentlichen Bücherei Aschach sind mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Denn die Ausleihzahlen sind während und auch nach den coronabedingten Schließzeiten stabil geblieben, wie es in einer Pressemeldung heißt. Das sei auch dank des Lieferdienstes so gewesen. Die Zahlen seien in 2022 sogar wieder leicht auf 4010 Ausleihen gestiegen.

Im abgelaufenen Jahr seien 216 neue Medien eingestellt worden. Im September habe sich das Büchereiteam entschieden, Tonie-Figuren in die Ausleihe aufzunehmen. Insgesamt stünden derzeit 34 Figuren zur Verfügung.

Die Leser aus allen Gemeindeteilen könnten aus 2974 Medien (Bücher, Sachbücher, Spiele, Hörspiele und Zeitschriften) auswählen. Um die Nachfrage zu decken, sei wieder auf den großen Buchbestand des Medienhauses der Diözese Würzburg zurückgegriffen worden. Das im Januar 2022 begonnene Projekt „Büchertürme“ werde fortgesetzt.

Die meisten Nutzer der Bücherei seien Kinder. Die Leseförderung sei ein Anliegen des Büchereiteams. So werde beispielsweise den ABC-Schützen der Start ins Schulleben mit der Aschacher „Büchertasche“ erleichtert. Darüber hinaus könnten sie von Schuljahresbeginn bis Dezember kostenlos Bücher ausleihen. Am 15. Februar findet eine Veranstaltung für Kinder statt. Nähere Infos unter aschach.koeb-unterfranken.de. Am 17. März wird es eine Vorlesestunde mit der Polizei geben. red