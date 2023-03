Ein Hund im Klassenzimmer? Das war am 1. März für die Klasse 3a der Sinnberg-Grundschule und ihre Lehrerin Jutta Sterzinger selbstverständlich.

Fleißig hatten sie sich im Heimat- und Sachunterricht mit dem Thema Auge beschäftigt. Nun durften sie Barbara Mergenthaler und deren Blindenhund Dostan im Klassenzimmer willkommen heißen, so eine Pressemitteilung der Schule.

Die lebensfrohe, lebhafte Dame erblindete erst im Alter von 42 Jahren durch eine Viruserkrankung. Dass nur drei Prozent der Menschen blind geboren werden, alle anderen erst im Laufe ihres Lebens erblinden, erschütterte die Kinder .

Deshalb waren sie auch sehr aufgeschlossen für die beiden Hinweise, täglich an die Sonne zu gehen, um Vitamin D zu tanken und gesund zu essen, schlank zu bleiben und dadurch nicht verantwortlich für eine selbstverschuldete Diabeteserkrankung zu sein.

Nachdem Barbara Mergenthaler den Neunjährigen einiges aus ihrem Leben berichtet und einige Hilfsmittel vorgestellt hatte, wurden drei Gruppen gebildet. Nun hieß es: Augen verbinden und in die Welt der Menschen mit Erblindung einfühlen: Ein Teil der Kinder durfte mit Hilfe einer Sticheltafel und dazugehöriger Nadel in der Braille-Schrift selbst Buchstaben in Papier stechen. Ganz schön kompliziert ohne Augenlicht.

Die zweite Gruppe würfelte ohne etwas zu sehen, musste die Anzahl der Würfelaugen ertasten und sich die entsprechende Anzahl an Steinen holen.

Einen sehbehinderten Menschen zu führen und zu erleben, wie schwierig es sein kann, einen ertasteten Gegenstand zu erkennen, erfuhren die restlichen Kinder . Natürlich besuchte jedes Kind alle drei Stationen.

Daran, wie sich die Klassensprecher nach der abschließenden Runde ausdrückten, als sie sich im Namen der Klasse von ihrem Gast verabschiedeten, zeigte, wie stark sie der Besuch bewegt und beeindruckt hatte.

Eine Mathe- oder Deutschstunde ist rasch vergessen. Diesen Schultag werden die Drittklässler der Sinnberg-Grundschule jedoch lange in Erinnerung behalten. red