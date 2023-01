Am ersten Freitag im neuen Jahr heißt es für die Mitglieder des Bürgerlichen Schützenvereins Elfershausens traditionell „Auf geht´s zum Neujahrsschießen“. Auch in diesem Jahr seien wieder viele in das Schützenhaus gekommen, um sich beim Schießwettbewerb zu messen, wie Sportleiter Benedikt Müller in seinem Bericht an die Redaktion schreibt.

Er betonte, dass es ein besonderer Tag sei, weil das Warten endlich ein Ende habe. Denn nach zweijähriger Pause konnte nicht nur das Neujahrsschießen wieder stattfinden, sondern auch erstmals ein Preisschießen auf den neuen elektronischen Schießständen.

Dank der Digitalisierung, die im Schützenhaus Einzug gehalten hat, kamen einige Neuerungen auf die Schützen sowie deren Gäste zu.

Erstmals wurde die Jahreszahl 2023 als vorgegebener Teiler ermittelt. Mit einem starken Teilerwert von 2022,7 konnte Kevin Hartmann das Neujahrsschießen gewinnen.

Beim Partnerschießen, das wie gewohnt auf Glücksscheiben ausgeschossen wurde, konnten nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Gäste ihr Können unter Beweis stellen. Den dritten Platz sicherten sich das Team Mario Kuhn und Thorsten Lehmann mit insgesamt 93 Ringen. Das Duo musste sich knapp dem Vater-Tochter- Gespann Jenny und Bruno Bös geschlagen geben, die ein Gesamtergebnis von 95 Ringen erreichten. Sieger des Partnerschießens wurden Fabian Gabel und Robert Freund, die zusammen mit 98 Ringen die Bestleistung des Abends schossen.

Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des Bürgerlichen Schützenvereins Elfershausen mit dem Auftakt in das neue Jahr. Die rege Teilnahme sei ein Beweis dafür, dass alle Ehrgeiz haben und Spaß an der Veranstaltung hatten, was an diesem Abend im Vordergrund gestanden habe, heißt es im Bericht. Wegen des 50-jährigen Vereinsjubiläums werden in diesem Jahr noch weitere Schießveranstaltungen, auch für Gäste, stattfinden. Nächster Termin ist an Karfreitag, 7. April, um 19 Uhr das Oster(eier)schießen.