Es ist der nächste große Schritt zur Normalität: Im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und in der Helios OrthoClinic ist ab sofort wieder ein Besuch ohne aktuellen Covid-Test möglich. Das teilt die Helios Servicegesellschaft Süd GmbH in einer Pressemitteilung mit.

Helios begrüße die geplante gesetzliche Erleichterung der Test- und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen, heißt es dort. Demnach entfällt ab 1. März die Test- und Maskenpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken. Das Tragen von Atemschutzmasken im Umgang mit vulnerablen Personen oder bei sonstiger infektionshygienischer Notwendigkeit wird wie in der Vor-Pandemiezeit selbstverständlich fortgeführt.

Nur bei Anzeichen

In den Helios Kliniken in Bad Kissingen und Hammelburg ergibt sich daraus eine weitere Erleichterung der Besuchsregeln. Besuche sind in Zukunft wieder ohne Covid-Test möglich. Patientinnen und Patienten werden nur noch bei Symptomen via Antigenschnelltest getestet. Bei positivem Antigentest erfolgt ein PCR-Test.

Bis Freitag, 7. April, bleibt die FFP2-Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern, beim Arztbesuch und in weiteren medizinischen Einrichtungen bestehen. „Wir appellieren weiterhin an die Eigen- und Fremdverantwortung eines jeden Einzelnen, freiwillig Maske zu tragen, sich bei Erkältungs-Symptomen zu testen und bei Erkrankung zu Hause zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Maske beim Betreten eines Patientenzimmers und bei Patientenkontakt.

Die restlichen Besucherregeln bleiben bestehen. In Bad Kissingen ist ein Besuch täglich zwischen 10 und 18 Uhr, in Hammelburg zwischen 12 und 18 Uhr ohne zeitliche Begrenzung möglich. Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Hammelburg wird darum gebeten, zum Schutz und aus Rücksicht für die vulnerable Patientenklientel der Geriatrie die Zahl der Besucher pro Tag und Patient auf zwei Personen zu beschränken. Während des gesamten Aufenthaltes in den Kliniken ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. Die Begleitung durch eine minderjährige Person ist möglich. red