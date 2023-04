Mit Gottesdiensten begeht die katholiche Kirche in Hammelburg die Kar- und Ostertage. Die Abendmahlsfeier am Gründonnerstag , 6. April, findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche St.Johannes in Hammelburg statt. Sie wird musikalisch vom Singkreis gestaltet.

Die Kar-Liturgie am Karfreitag, 7. April, um 15 Uhr wird vom Kirchenchor musikalisch ausgestaltet. Die Johannespassion von Hermann Schroeder wird vom Vierstimmigen Kirchenchor a cappella aufgeführt. Solistisch übernehmen Paul Oschmann die Jesuspartie, Paul Gerhard den Pilatus und Petrus, Ruth Gerhard die Magd und Dieter Blum den Evangelisten. Am Ostersonntag , 9. April, um 10.30 Uhr wird im Hochamt in der Pfarrkirche Joseph Haydns „Kleine Orgelsolomesse“ für Chor, Orchester und Solosopran aufgeführt. Diesen Beinamen erhielt das Werk aufgrund des Orgelsolos beim Benedictus, welches Marcus Häusling spielt. Grandiose Chorpassagen bieten eine große musikalische Vielfalt. Es singen der katholische Kirchenchor und Solosopranistin Ruth Gerhard. Musikalisch begleitet ein Kammerorchester aus Meiningen. Die Gesamtleitung aller kirchenmusikalischen Aufführungen zu Ostern obliegt Kantor Dieter Blum. red