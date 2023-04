Bereits am frühen Morgen des 1. Aprils hat sich die Kapelle des MSV Modlos e. V. zum dritten Mal mit insgesamt 34 Musikerinnen und Musikern und ihren Fans auf die Reise in den Norden nach Rastede gemacht. Unter dem Motto „ Lions & Friends“ lud das Drum Corps Blue Lions Rastede e. V. nach dreijähriger Zwangspause zu einem bunt gemischten Programm mit Musik, Show und Festival ein, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Die Kapelle des MSV Modlos durfte hierbei das Vorprogramm zum Einlass musikalisch umrahmen. Da die zum 31. Mal stattfindende Veranstaltung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr beliebt ist, durften die Mitwirkenden ihr Können gleich zwei Mal, nämlich in einem Nachmittags- und Abendprogramm unter Beweis stellen. Die Kapelle des MSV Modlos eröffnete jeweils das Hauptprogramm mit traditioneller Blasmusik. Bei den Darbietungen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können - angefangen von Akrobatik über Tanz, Formationsmusik, Show und Blasmusik – konnten die Akteure die rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer je Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern.

Insbesondere konnte zu der im Norden verbreiteten und gängigen Formationsmusik mit der eher unbekannten traditionellen Blasmusik ein echtes Kontrastprogramm geschaffen werden, heißt es weiter. Vor dem großen Finale, bei dem alle Mitwirkenden gemeinsam vor dem Publikum einmarschierten, gab zum Abschluss der Gastgeber das Drum Corps Blue Lions Rastede e. V. sein Können zum Besten. Das 45-jährige Bestehen des Drum Corps wurde gebührend bei der After-Show-Party mit den Steyertaler Musikanten gefeiert.

Der Kapelle des MSV Modlos war es eine besondere Freude, bei dem Festival wieder dabei sein zu dürfen. Bereits seit Jahren pflegt man einen freundschaftlichen Kontakt mit den Musikerinnen und Musikern des Drum Corps aus Rastede, die im Jahre 2016 bereits in Modlos zu Gast waren. Nach dem Frühstück verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker vor ihrer Heimreise von ihren Freunden aus dem Norden mit dem passenden Lied„Dankeschön und auf ein Wiedersehn“.